古勝：三大板塊輪流炒作

香江坐困愁城，香港人心情如何沉重，難以用文字表達。如此背景下，港股周一(15日)低開都好合情合理，恒指更一度跌逾400點，仲以為呢次真係爆邊。點知內地公布完次季經濟增長數據，港股未到中午已經收復失地倒升。係咪有北水買貨維穩，就要做事後孔明！



百威亞太取消上市計劃，香港交易所(00388)一個月內痛失兩隻大型新股，當然係神傷，周一開市股價一度低見269.4元。不過，筆者想講嘅係，其實百威上市衰收尾，幾大部分係同其估值昂貴有關。試問依家全球經濟景氣都差，一隻咁大晒士的傳統經濟股，估值定得咁進取，係咪錯判形勢？難怪就連芬佬都話冇興趣，再加上若然真係睇好內地啤酒市場，為何唔買現成的青島啤酒(00168)或華潤啤酒(00291)？



所以，今次上市計劃臨尾香實在不意外，可以話係自討沒趣，與人無尤。至於港交所，筆者都係維持有貨就先行食胡，等班大行陸續宣布下調其估值的消息公布過後，再作部署。



內地次季經濟增長6.2%，略遜預期。基本上在預期之內，由於5月中美貿易戰升級，美國向兩千億美元中國商品加徵關稅，有理由相信第三季表現會更差。內地經濟不景氣，是直接影響香港經濟的一個重要原因，皆因中資股佔港股比重超過六成。



至於話香港社會動盪，影響投資信心，查實對港股影響一定有，但又不用無限放大，皆因一來港股市值係中概股佔大多數，二來無論眼前社會幾動盪，香港樓市喺嚴重供求失衡下，樓價都繼續高企，物業估值穩如泰山，一定程度支持港股表現。所以，見到周一股市可以先跌後回升，就再次證明，港股表現與內地經濟關連度比本地經濟關連度更大，只要騰訊控股(00700)同內銀股有錢到，港股就可以輕易止跌，加上樓價高位企穩，本地地產股同金融股又唔會差得去邊。那港股短期波動，純綷是大戶舞高弄低指數圖利，大方向則取決於內地經濟表現。



呢一刻，投資者應該將焦點重新放在中美關係上。中美元首自上月底會面後，未見得有太多正面行動幫助解決貿易矛盾，這才是拖住中、港股後腿的原因。小弟對於十月前內地仍會千方百計穩住內部需求抱有信心，但若然外部因素急速變壞，則非內部努力可以扭轉大局。所以，下半年的策略，暫唔見得有進取的條件，還是以守代攻，增持現金穩陣。



仍留喺魚缸短炒的資金，可以喺5G概念、醫藥股和物管股這三大板塊之間遊走，前兩者勝在受經濟景氣影響不太直接，後者輕資產概念攻守兼備，就維持喺呢兩個板塊玩對對碰。至於半新股，經歷失落兩大新股，以及中煙香港(06055)大上大落鎖咗唔少散戶錢，睇怕半新股要突圍並唔容易，都係少做少錯。



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