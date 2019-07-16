東方日報B1：內地上季GDP增6.2%　廿七年最差！

國家統計局公布，第2季國內生產總值(GDP)按年增速放緩至6.2%，創27年有季度數據紀錄以來最低增速。儘管中央近期以積極的財政及穩健的貨幣政策刺激經濟，令6月份工業增加值及社會零售消費均較五月大幅反彈，但有經濟學家質疑內地經濟仍未脫危險期，預計今年第4季須加大「放水」力度。



今年上半年內地GDP高達約45.09萬億元人民幣(下同)，按年增6.3%。統計局新聞發言人毛盛勇直言，全年目標是6至6.5%之間，上半年增速為實現全年目標奠定較好基礎。對於下半年GDP增速會否再創新低，他重申，沒有為保速度而刻意放鬆政策，但政策儲備還有很多空間，有利實現全年經濟目標，包括基礎設施投資有望回升。



單計今年6月內地規模以上工業增加值按年增6.3%，比5月加快1.3個百分點，創3個月新高。毛盛勇稱，大多數產品由產量至增加值，均比5月有不同程度好轉，故增長情況合邏輯。對於6月官方工業生產者出廠價格指數(PPI)按月跌0.3%或引發通縮憂慮，毛氏指需觀察下一階段PPI走勢，但小幅波動的可能更大。



不過，上半年工業增加值及資產投資的增速，均較今年首季雙雙回落0.5個百分點。工業增加值的首6個月累計增速為6%，而撇除農戶固定資產投資金額亦僅升5.8%至約29.91萬億元，顯示兩大經濟活動增長仍放緩。與此同時，6月城鎮調查失業率亦較5月輕微上升0.1個百分點，反映貿易摩擦影響下就業壓力仍未緩解。



事實上，內地經濟近期下行壓力持續，人民銀行在周一到期的1,885億元中期借貸便利(MLF)基礎上，對中小銀行開展2,000億元MLF操作，年期一年，利率維持在3.3%。



野村證券中國首席經濟學家陸挺直言，內地大好友可能稱6月份經濟數據反彈，是內地寬鬆措施效用發揮的結果。惟該行建議維持謹慎看法，因並未看到6月經濟走出谷底的強烈信號，甚至可能出現3月經濟復甦曇花一現的情況，意味6月經濟數據的反彈可能無法持續。他估計，政策寬鬆可能短期內緩和，即短期推出更大刺激措施的可能性較低，但稍後會加大放水。



麥格理估計，6月經濟數據難持續，今年下半年及第4季GDP增速將降至6.1%，故刺激措施於第四季升級，包括降低利率支持房地產行業，放鬆監管提振基礎設施支出等。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，中國經濟增長速度未見底，但亦非市場想像般差，零售及工業生產維持穩定增長，相信政府不會考慮大規模將資金注入市場，貨幣或財政政策亦會針對中小微企及基建項目。



他又表示，如中國年內經濟增長急挫，銀行出現龐大資金需求及流動性轉趨緊張，中國人民銀行便有需要下調銀行存款準備金率。



大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒指，中國次季經濟增長創新低，元兇是中美貿易關係不穩，相信內地「減稅降費」政策續支撐經濟表現，估計中國全年經濟增長有望保持6.2%。

他指出，雖然整體經濟有下行風險，但留意到社會消費品零售增長理想，網上商品零售維持約兩成增長，意味早前減稅降費功效逐漸浮現，短期內可維持市民的消費意欲。



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