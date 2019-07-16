【名家筆陣】溫天納：為減息做好投資部署

美國減息與否，對投資部署影響甚大。筆者預期美國第2季度GDP增長將比第1季度放慢。早前聯儲局主席鮑威爾提到，經濟增長逆流重新出現，將酌情採取「適當」措施以維持美國經濟增長，言詞凸顯了對經濟前景的憂慮。



美國經濟增長具有較大的不確定性，早前公布的本月非農數據雖然表現較好，但上月則不及市場預期，數據波動性很大，就業形勢並不確定，為美國經濟增長造成不確定性。



6月份美國的CPI超預期，但是油價因素存在變化，雖然油組(OPEC)減產預期達成，但環球石油需求不振，油價難以大升，為聯儲局減息提供了空間，聯儲局在7月31日的會議上減息機會相當大。環球貿易及經濟增長前景存在不確定性，投資數據明顯下跌，聯儲局對美國經濟現狀的樂觀程度減弱。與此同時，市場對貿易摩擦等不確定性的憂慮增加。



以目前狀況判斷，美國經濟的拐點將有可能在年底到來，必須及時應對。聯儲局減息後或將開啟環球寬鬆周期，美元未來走勢或弱化，因經濟前景不明，各國央行勢把握減息的機會推動寬鬆政策，對部分商品價格有支持作用。



在資本市場部署上，目前投資者早已按7月啟動減息周期的預估來為投資估值。若7月份突然不減息，反將導致投資者損手。不過，因經濟數據並未明顯走弱，作為「預防性減息」，筆者估計聯儲局在7月份進行首次減息的幅度將為25基點。



需要警惕的是，投資市場不能對減息預期過高。始終，與前幾輪減息周期比較，歐洲、日本等主要經濟體已處于零利率或負利率的水平，減息的影響已被邊緣化。大家面對的將會是一個刺激有限的極弱減息周期。



假定聯儲局減息周期確認，人民幣匯率將會得到一定程度的支持。隨着中美貿易談判重新啟動，涉及人民幣的風險因素將得到緩解，對人民幣的恐慌情緒亦將得到紓緩。此外，中央政府的貨幣政策相當謹慎，並無大水漫灌，經濟將逐步企穩，估計人民幣在下半年將穩定下來。



不少投資者關心人行會否減息？筆者估計短期減息的可能性略低。即使聯儲局減息，人行降低基準利率的必要性不大，目前內地貨幣的問題出現在「傳導」上，並非來自「總量」。若中央政府減息，或將進一步刺激房地產市場，卻又難以提振製造業與消費。儘管內地貨幣總量上會保持適當寬鬆，但重點為結構性調整，而定向降準為其中的選項之一。



縱觀美國歷次減息周期，投資者對環球資產的部署存在一定的規律。整體而言，投資者選擇為債券市場，隨之傳導至大宗商品，再去到證券市場。



減息開始後3個月內，國債表現最佳，隨後的次序為企業債、大宗商品，最後的才是股票。其中，以中國國債、大宗商品以及新興國債表現最佳。



減息開始後的6個月內，國債同樣是表現最佳，其後是企業債、大宗商品，最後同樣才是股票。同樣地，以中國國債表現最佳、其後是新興市場企業債、原油以及美國國債。



減息周期開始後的12個月之內，國債依然是表現最佳、其後是企業債、股票，最後才是大宗商品。在選擇上，中國國債、美國國債、新興企業債以及美國企業債表現較好。



由此看來，在選擇上，環球證券並非減息下的首選。不過，在證券類別，核心消費品和醫療保健板塊在長線12個月而言均能取得較佳的表現，而具備防守性的公用事業類別，以中線3個月表現亦不俗。此外，能源、電信板塊在短線亦有一些看頭，投資者在部署上仍需要以謹慎為主。



溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

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