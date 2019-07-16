林嘉麒：內地經濟轉型勢頭向好

國家統計局周一(15日)一出數據，中港股市迅即反彈，恒生指數一改近期劣勢，從低位反彈接近500點，20天線及50天線失而復得，惟成交未增加，只有700億元，未夠力挑戰100天線水平，起碼低位有支持。



港股已有一段時期未受惠於數據好於預期而上升，今次半年數據勝於預期，值得大家參考。上半年國內生產總值達450,933億元人民幣(下同)，增長6.3%，好於市場預期。雖然第二季度同比增長6.2%，較一季度增長6.4%略為放緩，不過，整體數據細項較預期中有驚喜，相信投資者對中國未來經濟增長及結構性改變有了多些信心。



首先，從產業分類來看，第一產業增加值23,207億元，同比增長3.0%；第二產業增加值179,984億元，增長5.8%；第三產業增加值247,743億元，增長7.0%。產業增長由第三產業帶動，反映經濟由服務及高技術推動明顯。其中，高技術製造業比重提高，工業戰略性新興產業增加值同比增長7.7%，快於規模以上工業1.7個百分點。高技術製造業增加值同比增長9.0%，快於規模以上工業3.0個百分點，佔全部規模以上工業比重為13.8%，比上年同期提高0.8個百分點。



另外，服務業較快增長，上半年全國服務業生產指數同比增長7.3%，其中6月份增長7.1%，比5月份加快0.1個百分點。資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業，同比分別增長20.6%、7.8%，增速分別快於第三產業13.6、0.8個百分點。從產業結構上，高新技術在6月份貢獻了增長，紓緩了市場對美國制裁會拖慢中國在國際上拓展5G商機的憂慮。



另一方面，中國投資增勢不再單靠國有企業，而是由民間投資所帶動。上半年全國固定資產投資(不含農戶)為299,100億元，同比增長5.8%，增速比首5月加快0.2個百分點，儘管比第一季度回落0.5個百分點，不過民間投資高達180,289億元，增長5.7%，較首5月加快0.4個百分點。民企在國家經濟增長貢獻愈多，反映愈為市場化。



事實上，全國居民上半年人均可支配收入15,294元，同比名義增長8.8%，增速比一季度高0.1個百分點，也是受惠於經濟動力，亦因此增強了消費力。最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率為60.1%。國家經濟一旦成功轉型成好事，屬長線好事，惟周一恒生指數反彈也未吸引到資金進一步流入，反映勢頭未見轉強，如上周四本欄所言「有好消息亦難突破」。相信恒指一日未重上28,600點以上，要轉勢並不容易。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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