鄔必偉：解禁股重臨　小米何去何從

2018年7月9日，小米集團(01810)在港交所敲鐘掛牌，它曾經有着夢幻一般的開局，頭頂港股發行制度改革「同股不同權」第一股的光環，股價高開高走，隨後就是漫長的股價回歸之路。前不久，正好是小米上市一周年，也是第二批禁售股解禁的日子，解禁43.87億股，佔其總股本的18.25%，股價低迷又逢解禁的小米重回市場焦點。



小米股份第一次解禁在2019年1月，當時對市場衝擊較大，區間股價有20%左右的寬幅震盪。隨着股價的回落，市場情緒得到較大程度的釋放，加之6月下旬中美貿易摩擦有緩和的趨勢，近期市場情緒相對穩定。另外，5月中旬起，小米持續進行回購，累計金額近12億元，也傳遞出公司信心。這次的解禁股份規模大概只有上次的1/3，在解禁前30個交易日，日平均成交量是上次解禁前的大概2.5倍，市場交投活躍，因而此次解禁衝擊較小，市場表現較為平穩。



企業中期業績期即將來臨，近期需要密切關注的可能是財報而不是解禁了。小米是千億級營收的互聯網巨頭，也進行了大量的模式創新，因此市場分歧較大。上市之初，曾有八個行業的研究員發布了研究報告，從不同的角度分析小米的價值。如何判斷小米的後市，更多的可能要看你更相信小米是甚麼公司，去跟蹤對應的資料來判斷，目前市場主流共識依然是關注其核心硬體業務的出貨量。



此前，「同股不同權」在政策層面依然無法納入滬港通框架下，由於缺少了南下資金的參與，小米、美團點評(03690)等公司上市初期流動性一度受限，2018年12月9日，深、滬、港交易所宣布，已就不同投票權架構公司納入港股通股票具體方案達成共識，預計規則將於今年年中生效實施。但年中已過，仍未有明確細則，近期在達沃斯論壇上，港交所行政總裁李小加對此的說法是「再等等看」。



近期，市場傳出阿里巴巴計劃回歸香港作第二上市，以彌補2013年錯過的遺憾。展望未來，阿里上市後，也是「同股不同權」的架構，屆時，該類股權架構納入港股通框架的需求想必會更為迫切。因此，即使目前時間表上仍不太好判斷，但雖未至，亦不遠矣。



如若落實，對小米而言可以吸納更多更懂小米投資價值的投資者，流動性會進一步改善，當然會改善市場情緒，從過去經驗來看，優質標的納入港股通的表現普遍比納入之前要好，後續可以持續關注政策的推進情況，留心是否存在政策驅動的事件性機會。



鄔必偉

富途控股金融及企業服務總裁

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