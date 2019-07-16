中信銀行(國際)：英鎊反彈短癮料試1.24

美國聯儲局主席鮑威爾在國會就貨幣政策作證時表示，圍繞貿易緊張局勢和全球經濟增長的不確定性，仍在繼續打壓美國經濟前景，聯儲局將會採取適當行動，以維持美國經濟增長。鮑威爾的證詞被市場視為7月減息的理由，美元連續三個交易日走軟，美元指數一周下跌0.49%至96.830。



英倫銀行表示，英國銀行業資本充足，可以同時應對無協議脫歐和全球貿易戰，不過硬脫歐仍將導致金融市場和經濟出現重大震盪。而英倫銀行貨幣政策委員會委員弗利格表示，若硬脫歐，或需減息至近零水平。雖然市場擔憂硬脫歐，但預期美國聯儲局將在本月貨幣政策會議上開始減息，帶動英鎊兌美元從6個月低位1.2439反彈至1.2576。



即使美國聯儲局的貨幣政策傾向寬鬆，但由於其他主要央行也在放寬貨幣政策，令美元亦不會過於弱勢。儘管硬脫歐將持續困擾英鎊，短期英鎊反彈或只是因技術走勢和資金流向帶動影響，市場預期英鎊目標回落至1.2400美元水平。



中信銀行(國際)



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