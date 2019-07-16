歐宸銘：美股風光背後隱憂重重

美股屢試高位，道指衝上27,000點，標普亦一度升穿3,000點，美國市場牛氣甚旺，背後衝高的原因無疑是受到減息預期影響。與此同時，美國所公布最新的失業率接近50年低位，而非農數據更勝市場預期，後市似乎一片光明，惟我們認為美國股市背後仍藏隱憂。



其一，美國數據表面風光但內藏暗湧，美國製造業採購經理指數(PMI)呈現不斷回落的趨勢，5月美國製造業PMI為52.1，6月回落至51.7，為兩年內的最低點。耐用品訂單同比呈現下跌趨勢，製造業前景未如市場預期般樂觀。



其二，大部分企業將於7至8月公布業績，受到中美關稅影響，環球經濟增長乏力致投資環境轉差，我們預期企業只會有持平或實現較低的盈利增長。研究指出，市場普遍看淡企業第三季度業績，部分更對企業第三季的盈利增長預測由正數調整至負數。



目前美國股市處於歷史高位附近，估值相對其他市場為高，更重要的是除了減息這個催化劑以外，正面消息根本所剩無幾。我們認為減息是為了預防經濟一下子出現走下坡的情況，若然經濟或基本因素保持良好形態的話，聯儲局應該好像特朗普初上場般作加息而不是減息部署。換句話說，減息不一定只解讀為好消息，7月下旬的減息預告就好像向市場亮起紅燈一般，投資者切勿跟車太貼。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)



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