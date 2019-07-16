中國銀河國際：工程機械龍頭股盈利見改善

根據行業數據統計，2019年1至6月納入統計的25家主機製造企業，合計銷售各類挖掘機共13.72萬部，按年上升14.2%。6月共計銷售各類挖掘機械產品1.51萬台，按年增長6.6%。受惠於專項債通知發布等政策影響，我們認為基建投資增速有望進一步提升。此外，根據我們房地產團隊分析，房地產開發投資未來將緩慢下行，對工程機械行業需求產生一定影響，而經過行業低迷期，工程機械市場集中度進一步提升，龍頭公司盈利水平改善較為明顯。



中國工程機械工業協會挖掘機分會行業統計數據顯示，內地6月份20至30噸的中型挖掘機銷量達到3,217台，較去年同期下跌14.5%，20噸以下的小型挖掘機銷量達到7,138台，按年上升7.4%。今年首6個月，中型挖掘機銷量3.24萬台，按年增長9.5%；小型挖掘機7.51萬台，按年增長15.1%；大挖掘機1.72萬台，按年增長5.8%。



總體來說，6月中型挖掘機銷量按年仍有所下滑；大型挖掘機銷量基本上則持平；小型挖掘機銷量逆轉下滑趨勢；1至6月份小型挖掘機銷量增速仍明顯高於大型挖掘機；我們認為主要是政策托底使基建投資等景氣度較高所致(中小型挖掘機可以用於房地產開發、市政建設及農業等)。



另一方面，經過行業低迷期的洗牌，工程機械市場集中度進一步提升，加上設備更新換代需求，行業走出低谷，整體盈利水平改善較為明顯。我們預計，工程機械板塊仍能維持較高景氣度，工程機械尤其是國產工程機械產品，今年以來銷量增幅較大，同時核心零部件需求增長也較為明顯。相比之下，國產品牌零部件供應商在價格及供貨速度上比國外供應商更具優勢，逐步實現對進口產品之替代。



此外，6月份出口銷量達到2,695台，按年上漲56.4%，1至6月份出口累計銷量按年增長38.7%，明顯高於內地銷量增速。內地廠商中高端產品競爭力有所提升，也帶動了國產工程機械產品在海外相關國家的銷售。



個股方面，我們較為看好龍頭三一重工(600031.SH)、核心零部件供應商恒立液壓(601100.SH)以及艾迪精密(603638.SH)。



中國銀河國際研究部



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