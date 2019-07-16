陳蓓敏：內地樓市靠穩　潤置值得吸納

憧憬減息效應，美股氣勢如虹，走勢如「盲牛」般向前衝，道指破了一關又一關，真的如特朗普所言，道指會見三萬？本周投資者聚焦銀行季度業績以及經濟數據等。



國家統計局公布第2季國內經濟增長為6.2%，上半年整體總值錄得6.3%增長，雖符合市場預期，但亮點不足。在貿易戰陰霾下，上半年外貿進出口比去年同期升3.9%。貿易戰緊張氣氛放緩下，下半年數據有向上改善空間，但內地股市料續牛皮。



集資極具規模的啤酒股百威亞太臨尾突然宣布撤回上市，主要是有傳大戶因擔心市況而抽飛。另外，市傳阿里巴巴有機會削減集資額。以上種種因素，皆令投資者杯弓蛇影，只做旁觀者。近期沽空機構狙擊不同企業，但力度顯然已不及以往般凌厲。恒生指數重返28,500關口，緊隨內地股市步伐，醫藥和內房板塊做好。



國家統計局公布，6月一線城市新建商品房和二手住宅銷售價格分別按年上升4.4%和0.2%，漲幅按月分別回落0.3和0.1個百分點。數據顯示內地房產業穩定，中央未需加大調控力度。華潤置地(01109)3月實現總合同銷售金額約258.4億元人民幣，按年增長48.5%，2019年累計投資物業實現租金收入升28.2%。公司土儲豐厚，加上有龐大租金收入，中線具吸引力。息率3.57厘，建議候低吸納，目標價38元，跌穿32.4元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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