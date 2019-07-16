龔成：投資實乃資金分配過程

有讀者查詢，指現有250萬資金可作投資，年齡32歲，月入5萬，與家人同住，想買入物業自住，但資金有限，想請教應否先進行股票投資收息。



總括而言，短期股價只基於市場情緒及資金流向，但長期股價一定回歸企業價值，所以投資無質素的股票，尤其是無質素的細價股，長期終會下跌。所以，我哋一定要以企業質素行先。



年輕人可藉「先增值，後現金流」的模式投資，作為人生財富分配。不過，250萬元都不是小數目，建議以「平穩增值股」+「收息股」作為財富分配的主軸。但如果怕風險，可以偏重收息股，平穩增值股只作輔助。而大家熟悉的盈富基金(02800)、金沙中國(01928)、長江基建(01038)、中銀香港(02388)及港鐵(00066)就是平穩增值股。



至於收息股方面，要睇讀者只是想純收息，又或是有得收息及增值。如果偏向收息，那可以考慮港燈(02638)、香港電訊(06823)、合和公路(00737)、置富產業信託(00778)、陽光房地產基金(00435)、工行(01398)及建行(00939)，讀者可以在組合中，持有多隻收息股，以建立一個平衡組合。



另外，由於大市升了不少，讀者不要動用全部的250萬元資金，可用其中的一半去投資股票，餘下的先持有現金，慢慢等機會。至於買入時，要分注入，不要一次過買入。



記住，投資不是炒賣，是一個資金分配的過程！



另外，本金250萬元不少了，讀者應該努力提升股票知識，好好學習，因為本金回報多幾個巴仙，已有一定的影響。



財經作者 龔成



(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。