美股收市：三大指數齊破頂　道指升27點

中國公布第2季經濟增長後，市場更確定全球央行需要「聯手放水」，減息預期推動美股三大指數周一收市齊創新高。道指全日好淡爭持，至尾市大致靠穩，收報27,359點，升27點或0.1%；標指收報3,014點，升少於1點；納指收報8,258點，升14點或0.17%。



美企新一輪業績期揭開序幕，打頭陣的花旗季績好過市場預期，股價全日微跌0.08%。



由於美股處於歷史高位，故美企季績若不及預期，將被視為重大調整風險。據FactSet數據顯示，標指成分股第2季盈利預計下降2.7%，恐連續兩個季度下滑，即俗稱「業績衰退」。數據還顯示，在發布季度業績指引的114家公司中，77%為負面預測。



個股方面，Facebook已與美國聯邦貿易委員會達成和解協議，將支付50億美元罰金，股價收跌0.47%。



波音全日跌逾1%，有消息稱737 MAX或需到2020年方可復飛。亞馬遜周一開始為期48小時的Prime Day促銷日，股賃收漲0.5%。



後市方面，摩根大通周一上調了標指12個月目標，由3,000點升至3,200點，較上周五(12日)收市有大約6.2%上升空間，並告知客戶下半年股市仍有上升空間，主因是聯儲局放寬貨幣政策及憧憬中美貿易戰會完結。



該行估計，有多達6個已發展國家，以及13個新興市場國家的央行會在今年底前「放水」，預示着企業融資成本會下降，對股市是利好。



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