美股投資者瞓身入市！標指ETF一周吸金逾60億美元

美股近日屢創歷史新高，投資者押注這場盛宴還未結束。根據財經資訊平台彭博的數據顯示，上周標普500指數首次升穿3,000點大關之際，追蹤該指數的最大3隻交易所交易基金(ETF)合共吸納62億美元資金。



這3隻追蹤標指的ETF (交易代號分別為SPY、IVV、VOO)在上周吸納的資金，是市場上超過1,600隻ETF之中最多的。Jefferies美股分析師Steven DeSanctis在一份報告中直言，投資者在「全倉買進股票」，而上周流入ETF的大部分資金都進了作為核心持倉的大型基金。



值得留意的是，美股今年以來已經累升約20%了，市場都正熱烈爭論年內升幅會否進一步擴大。美國聯儲局本月底幾乎肯定會減息，或利好股市；另一邊廂，美國以至全球經濟增長都在放慢，且美國企業恐連續兩個季度錄得盈利下滑，均惹來市場擔憂。



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