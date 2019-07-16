專家分析：各國谷出口救經濟　全球勢爆幣戰

隨着愈來愈多環球央行和政府包括美國，公開表態希望本身匯價下降，冀圖加強出口競爭力以刺激本國經濟，似乎環球央行加碼寬鬆措施的趨勢已不可逆轉。太平洋投資管理(Pimco)環球經濟顧問Joachim Fels警告不排除全面貨幣戰爆發的機會。



Fels在報告中指出，除美國總統特朗普促請聯儲局減息外，歐洲央行、中國人行及日本央行近期均暗示進一步採取寬鬆措施，形容目前形勢是「第三輪的貨幣冷戰」的序幕經已拉開，有進一步升級的風險。



報告提到，貨幣戰自2018年初暫停後，主要貿易體系持續五年的貨幣戰又再重燃，美國及其他主要國家的政府或央行可能直接干預匯市，有爆發全面貨幣戰之虞，即使短期內出現機會較低，但已不除排這個可能。



Fels表示，華府威脅拋售美元，配合持續的口頭干預和Twitter推文，更重要是聯儲局減息，足以推低美元匯價。他又指，不單主要央行參與貨幣冷戰，預期南韓、印尼、智利及南非也牽涉其中，這些央行本周均可能減息。



上周外媒報道，特朗普要求白宮官員尋找方法推低美元匯價，令經濟在明年總統大選前增強。他之前點名批評歐洲和中國「大玩操縱匯市的遊戲」，呼籲美國要睇齊做法，否則便會是傻瓜。



事實上，聯儲局的貿易加權美元指標最近升至2002年以來最強，對美國出口競爭力十分不利。法國興業環球策略員愛德華茲估計，一旦歐洲央行進一步推行寬鬆措施，將促使特朗普下令美國財政部透過聯儲局直接干預匯市，單方面推低美元。



美國銀行則指，若特朗普樂見弱美元，他只需放棄自1995年以來採取的強美元政策便可達到目標，估計美元匯價會下跌5至10%。



受惠環球央行醞釀再「放水」，Pimco旗下由有「債券王子」之稱的投資總監Dan Ivascyn所管理的收入基金(Income Fund)，今年首五個月吸資逾200億歐元，扭轉了去年的劣績，資產規模升至1,730億歐元。



即使環球央行放水威力已大不如前，被形容由「火箭炮」變為「手榴彈」，但仍然受到市場關注寬鬆政策對經濟帶來的副作用。過去十年，環球央行合共減息逾700次，基準利率處於紀錄低位不遠，以聯儲局為例，現時聯邦基金利率較過去衰退期間水平低一半。



國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓在訪問中亦稱，在經濟疲弱和下行風險底下，主要央行貨幣政策維持寬鬆是合理的。他拒評個別國家的行動，但稱若果是有理據，各國不應避免放鬆政策，因為擔心日後抗擊經濟下行的彈藥不繼。



滙豐首席經濟師亨利表示，基於經濟活動減弱，減息是合理的，沒有央行官員願意承擔經濟擴張停頓的責任，惟她警告這會助長資產泡沫。美國銀行環球經濟研究主管哈利斯則認為，放鬆政策的好處是避免市場大冧，拖慢經濟增長。



外電引述華僑永亨銀行經濟學家謝棟銘指出，近期歐美預防性寬鬆政策或導致貨幣貶值，形容有點「匯率戰」的味道，反之中國人民銀行政策仍以中性為主，或因此有利人民幣匯價表現。他認為中美利差將保持一定距離，料未來人民幣將於6.85至6.95區間內波動。昨日在岸人民幣收升25點子，至6.8758兌每美元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/