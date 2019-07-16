【市前重點睇】美股又新高　金價續強

●美匯指數報96.9；圓匯報107.9；歐元兌美元處1.126；英鎊弱見1.2509。港匯報7.8270。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價續強，最新企1,415美元；紐油曾見60.92美元後回順。道指期貨反覆偏軟。



●道指收報27,359點，升27點或0.1%；標指收報3,014點，升少於1點；納指收報8,258點，升14點或0.17%。三大指數收市齊創新高。https://bit.ly/30B45yl



●據FactSet數據顯示，標指成分股第2季盈利預計下降2.7%，恐連續兩個季度下滑，即俗稱「業績衰退」。



●彭博數據顯示，上周標普500指數首次升穿3,000點大關之際，追蹤該指數的最大3隻交易所交易基金(ETF)合共吸納62億美元資金。



●美國10年期國債孳息率下跌3.32點子，報2.0887厘。



●港股ADR指數收報28,559點，升4點。



●即月恒生指數夜期收報28,577點，升54點，高水22點，成交14,588張。



●紐約期油收報每桶59.58美元，跌63美仙或1.05%；布蘭特期油收報每桶66.48美元，跌24美仙或0.36%。



●對於Facebook即將推出虛擬貨幣Libra，美國財政部長姆紐欽指會謹慎關注Libra，警告其可能會用於洗錢、人口販賣及資助恐怖主義等不合法的行為。https://bit.ly/2LlR87Z



●美國財長姆紐欽預計，本周與中國會有另一次主要協調人級別的電話會議，如討論有成效，或聯同貿易代表萊蒂澤前往北京進行貿易談判。



●英國財政大臣夏文達指，新任首相上台後，自己將不再留任，下一任首相將無法在脫歐後與美國快速達成貿易協議，1年內未能達到。



●紐約期金收報每安士1,413.5美元，升1.3美元或0.09%。



●英國富時100指數收報7,531點，升25點或0.34%；法國CAC指數收報5,578點，升5點或0.1%；德國DAX指數收報12,387點，升64點或0.52%。https://bit.ly/2O6tUVQ



●外電報道，華為意大利子公司CEO證實，將在美國削減1,000個職位；另擬向意大利投資31億美元，在未來3年增1,000個職位。



●益海嘉里金龍魚擬在A股創業板上市，集資最多138.7億元人民幣，可能成為今年以來A股市場最大IPO。



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