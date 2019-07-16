【股民熱話】「港股」 is dead？

作為股民，周一至周五都要望住魚缸炒作，既困身又傷神，幾想快啲到周六、日放假去鬆一鬆，抖一抖，做番啲比搵錢以外更想做的事！可惜，6月以來，幾乎每個周六、日，小弟同唔少香港人一樣，都好難過！皆因本來的合家歡，唔係唔齊人，就係口角收場，再唔係就齊齊整整幾小時呆坐公仔箱前睇直播警民衝突，然後徹夜難眠，心情沉重得難以形容。



昨日(15日)上晝一打開手機，股友群組沒太關心股市走向，亦唔再係交流股票冧巴，全是關於社會衝突的訊息，滿腦子都是這些畫面，故即使恒指低開後跌逾四百點，仍有心情入市撈貨的股民着實不多！



香港社會的動盪，一天比一天嚴重。就連去中東旅行的股友回來，都說香港事件已成中東傳媒的頭條新聞，他們以為香港要陸沉了。慶幸香港仍是冇花冇假的國際大都會，一舉一動都吸引國際關注。



香港自詡為國際金融中心，但到底今日的港股，是否仍是昔日大家認識的港股？基本上，回歸以來，互聯互通開通，內地資金及企業在港股的參與度明顯提高，中資股佔港股市值逾半比重；本地股則由主變客，大型本地傳統上市企業如銀行及地產股算是企得住，但中小型股的交投就愈來愈薄弱，吸引唔到資金關注，皆因增長相對慢，亦缺乏政策支持；反觀中資股就不乏炒作題材，而且具流通性，唔使擔心買咗貨冇得走。



如是者，惡性循環下，中資股的動向，就基本上決定了港股的去向；中小股乏人參與，流通性每況愈下，小型股更難有出頭天，說要支持中小企和創科企業融資，知易行難。



未來，香港交易所(00388)話要更積極爭取中概股來港上市，這被視為中美貿易戰下香港的「機會」。可更多的大型中概股上市，只會進一步加重中資股在港股的佔比。昔日百花齊放的「港股」已「壽終正寢(is dead)」，代之而起是一個不折不扣的「中股」市場，一個由內地資金和內地企業主導的股票市場。內地經濟好，這個「中股」市場估值就會水漲船高；可內地經濟不好，這個「中股」市場表現就與內地A股表現無大異樣，當下大市買賣兩閒，指數迷失方向，正是寫照。難怪就連城中爛炒對沖基金經理，呢兩年都大叫救命，要轉戰美股搵食！



一個國際金融中心，沒有充分發揮好「國際」的特點，爭取更多國際企業和資金來港，亦沒設法去配合政府政策，爭取更多本土新興企業在港上市融資，香港那個創業板還是打着「創業」的招牌生存，沒有使命，沒有目標。交易所大員只管乘其便服務中國企業就感滿足自豪，不但是不思進取，更種下今天港股「A股化」的禍根。



金融業既是香港經濟的支柱產業，而國際化關係到香港的命脈，如何加強國際金融中心的角色，而非降「呢」做一個「中國海外金融中心」的角色，實在值得一班政府財金官員和交易所大員反思。再不認識問題所在，畫地自限，有心理準備，更多資金和人才會選擇一走了之，香港經濟能承擔得起這痛嗎？



東方產經專欄作者帥哥



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