【即市分析】恒指低成交帶來的啟示！

東方產經專欄作者HS哥：香港受政治事件困擾，港股成交低迷，加上百威亞太擱置來港上市，本來以為港股本周初會幾悶，豈料恒指昨日(15日)低開後又突然轉跌為升，且成交都多番些少，唔通有水到？



講真，有冇水到就未知，惟港股成交已經低沉日久，就算短期略作反彈都唔出奇。反而值得留意的是，所謂十個牛皮九個淡，就算真係有水到，但當滿城風雨，無論作為投資者的你係甚麼立場，投資意欲或多或少會受到影響。



歷史告訴大家，政治與經濟實屬難兄難弟，當投資者見到日日「亂世佳人」，成交又持續低迷，恒指撐到幾耐好難講，中長線資金(尤其是中產及富人)會唔會因此而另覓其他投資市場而加速從港撤資，就更令人擔心！到底今次內地當局有甚麼招數可以幫助香港力挽狂瀾於既倒，不妨放長雙眼等着瞧。短線入市策略須保持審慎，建議繼續避開銀行股及出口股。

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