A股快報：大市好淡爭持　健康股有炒作

內地股市偏軟，滬綜指低開3點或0.12%，報2,938點；深成指低開14點或0.16%，至9,294點；創業板指數低開2點或0.14%，報1,545點。



板塊方面，船舶製造股領跌1%，化工股跌0.3%，金融股跌0.2%；而地產及飛機製造股靠穩，石油股升0.5%。



國務院辦公廳印發《健康中國行動組織實施和考核方案》，國家層面成立健康中國行動推進委員會。相關股份有支持，信隆健康漲停，悅心健康高開3.8%，樂心醫療集體高開2%。



潛能恆信漲7.5%。公司與海外全資公司智慧石油擬與NOF簽署轉讓協議，智慧石油擬以5,000萬元人民幣(下同)等值金額美元價格向NOF轉讓其擁有的渤海05/31合同區所享有的收益權的1.04%。



TCL集團跌0.3%。公司預期上半年歸屬於上市公司股東淨利潤20億至22億元，資產處置淨收益約11.5億元。



東阿阿膠挫6.8%。中金公司下調其評級至中性，目標價亦降至33.8元。



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