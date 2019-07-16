新股專輯：6股掛牌　兩隻高開逾3成

新股市場繼續暢旺，周二(16日)有6隻主板新股齊齊登場。其中泰國IT企業Platt Nera(01949)開市表現最強，開報1.73港元，較招股價1.25元高38.4%，現則報1.53元，較上市價高22%，成交額暫錄得3,410萬元。



至於採購及銷售IC產品的康特隆(01912)開報0.88元，亦較招股價0.65元高35.4%，現報0.79元，高水21%，成交額暫錄得6,800萬元。



內房股中梁控股(02772)開報5.55元，與招股價持平，惟現時升幅略為擴大2.2%至5.7元，成交額暫已錄得1.15億元。中港眼鏡製造商恒發光學(01134)開報1.29元，較招股價1元高29%，現時升幅略為收窄至21%，報1.21元。



民辦商科高等教育集團中匯集團(00382)開報2.85元，與招股價持平。中國大型電鍍工業園區發展商及營運商金茂源環保(06805)開報1.35元，略高於招股價1.33元，惟現時潛水報1.31元。



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