【即市分析】翻炒醫藥股　唔大唔買？

東方產經專欄作者股博士：近期港股冇乜力水，只有物業管理股及醫藥股較受市場關注。其中，醫藥股近年持續受中央或加強藥品監控因素所累，早前內地公布的重點監控藥品目錄名單規模較預期細，曾作出反彈。近期整固過後，又再發力，可以留意。(醫藥器械板塊表現：https://bit.ly/2xsCGVn )



醫藥股近期表現唔錯，主因有幾個。首先，內地早前公布首批重點監控藥品目錄名單，涉20個品種藥及百家藥企，規模比市場預期的細，令已預早調整的醫藥股重新振作，一舉收復失地。其次，部分醫企近期都有不少好消息公布，利好板塊氣氛，好似中國生物製藥(01177)早前公布，其附屬正大天晴藥業集團自主研發的抗腫瘤藥，繼去年獲批上市後，剛獲中國藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，批准新增適應症「軟組織肉瘤」。



至於石藥集團(01093)集團旗下歐意藥業生產的硫酸氫氯吡格雷片(75mg)已獲得美國食品藥品管理局(FDA)批准上市，是國內首個獲FDA批准的氯吡格雷片。該藥物早前已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。由此可見，行業營運環境其實唔係太差。



再者，大行摩根士丹利發表報告指，有指國家醫療保障局於上周五(12日)與數家藥企舉行會議，對「4+7」(4個直轄市加上7個省會城市)藥品集中採購座談徵求相關意見，而估計「4+7」仿製藥或於年底啟動，並於20年上半年落實，既然板塊有「古仔」，自然吸引到炒家注視。



最後，近期藍籌醫藥股領漲大市之勢，已逐漸擴至整個板塊，好似中生製藥及石藥都升得唔錯，尤其是前者，股價唔經唔覺由6月在7元樓下，升到上昨日(周一)收報8.99元，而其他醫藥股好似復星醫藥(02196)、綠葉製藥(02186)、錦欣生殖(01951)、微創醫療(00853)、康哲藥業(00867)、威高股份(01066)及麗珠醫藥(01513)，近期唔係跌勢喘穩就係開展反彈，走勢唔錯。



策略上，近期港股氣氛都好一般，好似昨日早上從跌轉升後就冇乜力水再上，所以無論短炒定長揸，都係建議唔大唔買，集中火力喺兩隻具流通量的藍籌股--中國生物製藥及石藥為宜。

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