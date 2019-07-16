【高盛推介】港股爭持　恒指牛熊購沽證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：中美有望於本周敲定展開新一輪貿易談判，美國財長姆紐欽料本周與中國代表進行電話會議，若討論具成效，他可能組團前往北京進行進一步談判。道指收升27點，收報27,359點。



恒指周二(16日)高開29點，報28,583點；最新倒跌，於28,500點上落。



投資者如希望部署恒指牛證，今天有新一批貼價牛證上市補充昨天的空缺，較進取的可留意恒指牛(50983)收回價28,318點，是市場上最貼價的牛證之一；收回價稍遠則可留意同樣是新上市較貼價的恒指牛(50985)。



恒指牛(50983)收回價28,318點，行使價28,218點，換股比率10,000，今天新上市、市場上最貼價牛證之一。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，換股比率10,000，今天新上市較貼價。



相反，投資者如看淡可留意收回價28,800至29,100點之間的熊證，當中可留意恒指熊(50679)、恒指熊(50680)，以及恒指熊(69396)，三者都是相近收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(50679)收回價28,824點，行使價28,924點，換股比率10,000，槓桿比率71.4倍，高槓桿、相近收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(50680)收回價28,938點，行使價29,038點，換股比率10,000，槓桿比率54.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(69396)收回價29,048點，行使價29,148點，換股比率10,000，槓桿比率45.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(50983)收回價28,318點，行使價28,218點，今天新上市。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，今天新上市。



恒指熊(50679)收回價28,824點，行使價28,924點，槓桿比率71.4倍。



恒指熊(50680)收回價28,938點，行使價29,038點，槓桿比率54.9倍。



恒指熊(69396)收回價29,048點，行使價29,148點，槓桿比率45.3倍。



恒指購(27338)行使價29,338點，到期日2019年8月29日，實際槓桿32.4倍。



恒指購(19243)行使價28,620點，到期日2019年11月28日，實際槓桿13.4倍。



恒指沽(12173)行使價27,568點，到期日2019年9月27日，實際槓桿19.6倍。



恒指沽(14667)行使價28,068點，到期日2019年9月27日，實際槓桿18.5倍。



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