【瑞通推介】追蹤石藥及國壽購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股業績期開始，道指隔晚好淡爭持，收報27,359點，升27點或0.1%，續創收市新高。



大型新股取消上市影響市場氣氛，但中國第二季經濟增長符合預期，帶動昨日曾挫400點的恒指倒升收市，報28,554點，升83點或0.3%。恒指周二(16日)高開數十點，曾重返28,600點水平，其後倒跌，於28,500點水平徘徊。



據報國家醫療保障局於上周五與藥企舉行會議，提出全面擴大藥品集中採購及更新規則。有大行指新方案允許招標中的多個勝出者訂立更長的價格合同，將顯著緩解未來的定價壓力，並指藥品採購有助加速行業整合，對國內製藥龍頭股有短期正面影響。



另外，石藥旗下深交所創業板上市的石藥新諾威發盈喜，帶動石藥昨最多飆升9.5%，最終收升7%於13.46港元，為昨日表現最好藍籌，創5月下旬以來的高位，並一舉收復10天和50天線。股份今早再升逾1%，再度觸及昨日即市高位13.78元水平，其後升幅收窄。石藥港股通昨錄約1.25億元北水淨流入。輪證資金流方面，昨分別有67萬元和25萬元淨流入其好倉和淡倉。



內地第二季GDP按年增6.2%，符預期，加上工業增加值增長、社會消費品零售總額增長均大勝預期，刺激A股昨倒升，國壽亦以近全日高位20.4元收市，升幅近1%，連升3個交易日。集團昨收市後公布上半年累計原保險保費收入按年升近半成至3,782億元人民幣，國壽今早曾見20.55元的超過兩個月高位，其後轉為偏軟。昨有210萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有10萬元淨流入。



騰訊昨由349.8元即市低位逐步回升，一舉收復10天、20天、50天和100天平均線，以全日高位360.8元收市，升幅1.63%，支撐大市回升。騰訊今早靠穩，於361至365元區間內上落。昨有超過810萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾980萬元淨流入。



同股不同權股份有望最快月內宣布納入港股通，但受美團創辦人王興擬質押特權股，其股價持續受壓，經過六連跌後，股份昨微升收市，險守65元，盤中低位則見62.9元。美團今早跌約1%，於65元樓下整固，暫受制於20天線(約65.9元)阻力。昨有逾960萬元淨流入其好倉，淡倉同日則22萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

石藥價外、中短期購(28829)行使價16.38元，2019年12月到期，實際槓桿5.5倍。



國壽輕微價外、中短期購(17504)行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿9.8倍。



國壽輕微價外、短期沽(16636)行使價18.66元，2019年9月到期，實際槓桿12.8倍。



騰訊輕微價外、短期購(22285)行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿13.2倍。



騰訊貼價、短期沽(29374)行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.7倍。



美團輕微價外、中短期購(29719)行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿5.7倍。



海油輕微價外、短期購(28637)行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿12.5倍。



鐵塔輕微價外、中短期購(17375)行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿7.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68371)收回價及行使價27,820點，槓桿比率37.5倍。



恒指N類熊證(50949)收回價及行使價28,980點，槓桿比率46.8倍。



騰訊牛證(69274)收回價346.1元，槓桿比率15.7倍。



騰訊熊證(50427)收回價375.3元，槓桿比率23倍。



美團牛證(59429)收回價54.8元，槓桿比率4.9倍。



友邦牛證(50344)收回價80.1元，槓桿比率13.5倍。



友邦熊證(67446)收回價89.9元，槓桿比率：14.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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