【即市分析】PC銷售理想　聯想集團有力再上

東方產經專欄作者錢修：香港短期內出現兩隻大型IPO叫停，似乎並不是偶然。到底恒指仍能守喺28,000點樓上幾耐，反正大家都冇咩興趣知，繼續炒股不炒市。當中，不妨留意吓近期股價相對強勢的聯想集團(00992)。



外電消息指，微軟推出Window 10操作系統帶動電腦換機潮，全球個人電腦(PC)出貨量按年增1.5%。據研調機構Gartner調查，聯想集團第二季PC出貨量全球排名第一，市佔率達25%；第二至第四則為惠普、戴爾及蘋果公司，市佔率分別為22%、17%及6%。



投行交銀國際指出，第二季PC出貨量回復健康增長，聯想表現優於對手，期內出貨量增長18.2%，達到1,620萬部，優於該行原先預期的1,430萬部；故上調公司2020及2021財年度每股盈利預測5%及4%，同時將其目標價上調至9元，並重申給予「買入」評級。



睇走勢，聯想股價於過去一個均於10天及20天線上，近日更企穩6.3元樓上，表現強於大市，料後市仍有力向上突破，首站先睇3月至5月份的橫行區間7元水平，向下則須嚴守20天線6元水平。

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