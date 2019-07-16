港元拆息︰1個月期再降至1.84厘　呈八連跌

2019年07月16日 11:24
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    (美聯社圖片)

    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)連續第5日全線下跌，隔夜息再跌至0.78厘；1星期拆息降至1.22厘；與樓按相關的1個月期拆息跌至1.84厘，連跌8日，並創逾1個半月新低；3個月期報2.2厘。

    16/7/2019
    隔夜 0.78500厘
    1星期 1.22857厘
    2星期 1.42876厘
    1個月 1.84071厘
    2個月 2.13429厘
    3個月 2.20535厘
    6個月 2.30577厘
    12個月 2.30643厘

    15/7/2019
    隔夜 0.79929厘
    1星期 1.26857厘
    2星期 1.49036厘
    1個月 1.90929厘
    2個月 2.14893厘
    3個月 2.21018厘
    6個月 2.32229厘
    12個月 2.33120厘

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