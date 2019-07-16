港元拆息︰1個月期再降至1.84厘　呈八連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)連續第5日全線下跌，隔夜息再跌至0.78厘；1星期拆息降至1.22厘；與樓按相關的1個月期拆息跌至1.84厘，連跌8日，並創逾1個半月新低；3個月期報2.2厘。



16/7/2019

隔夜 0.78500厘

1星期 1.22857厘

2星期 1.42876厘

1個月 1.84071厘

2個月 2.13429厘

3個月 2.20535厘

6個月 2.30577厘

12個月 2.30643厘



15/7/2019

隔夜 0.79929厘

1星期 1.26857厘

2星期 1.49036厘

1個月 1.90929厘

2個月 2.14893厘

3個月 2.21018厘

6個月 2.32229厘

12個月 2.33120厘



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