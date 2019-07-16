中梁控股：下半年增加買地　不會「賭政策」

內房股中梁控股(02772)執行董事兼首席執行官黃春雷預計，今年下半年針對房地產的資金會收緊，相信地價會下跌，故會視乎資金情況而調整收購土地策略，料下半年樓市會較上半年差。



他又指，隨着地價下跌，下半年公司投資會較上半年多，但不會「賭政策」，若下半年資金收緊，集團會投資較多二線城市；若市場繼續熾熱，則會集中收購三線、四線城市土地。



他又預計，因地價沒有大幅下跌，加上中央在樓市上求穩，內地今年樓價不會有太大波動，但個別城市或會出現分化。另外，由於上半年內地樓市數據較好，調控政策亦不會放鬆。



他提到，公司今年全年銷售目標為1,300億元人民幣。



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