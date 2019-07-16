李小加：會研究縮短散戶於新股的資金鎖定期限

近月接連有大型外資新股「褪軚」，事出必有因？香港交易所(00388)行政總裁李小加反問「以往怎麼強？」他以友邦保險(01299)為例，實際上和百威亞太一樣，均是國際化但擁有重大亞洲業務的企業，這些公司也會重視在香港上市的地位。



市場有聲音指在現時定價機制下，散戶認購新股的資金鎖定期長。李小加指，上市定價機制「T+5」本身對新股上市沒有大影響，在此機制下，散戶需要很早把錢投進去，並鎖定一段時間，而這個制度的合理性和存在亦有歷史原因。但該所正在尋找新的方法，讓散戶和機構一樣，不用過早鎖定資金，但亦需要平衡和充分考慮散戶和機構投資者之間的關係，也需要就此作出商討。



市傳阿里巴巴赴港第二上市的集資額再縮減，他表示，不評論個別公司，但該公司沒有收到實際的相關消息，但強調香港投資者「見過大世面，最大的級別IPO，香港做過很多」。



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