【午市重點睇】港元轉強　美匯企96.9

●美匯指數在亞洲市報96.9；圓匯續企107.9；歐元兌美元報1.126；英鎊低見1.2507。港匯在8個交易日以來首次上升，強見7.8167。離岸人民幣一度升至6.8701，最新企6.874；在岸價報6.873。金價處1,413美元，布油企66.55美元，紐油報59.58美元。道指期貨升14點。



●港股28,550點上落，恒生指數半日升37點或0.13%，報28,592點。https://bit.ly/2JI8kBh

-李小加：尊重百威亞太擱置上市的決定。

-新股專輯：6股掛牌，兩隻高開逾3成。

-異動股：擬派特別息，華晨曾彈7%。

-港股格局：陳炳強料二萬八關上落。

-多家大行唱好，翰森製藥升2%。



●【即市分析】

-PC銷售理想，聯想集團有力再上。https://bit.ly/2JyBhAJ

-翻炒醫藥股，唔大唔買？https://bit.ly/2YdqGnj

-恒指低成交帶來的啟示！https://bit.ly/30zsm7Q



●A股快報：滬深三大指數半日收市均向下。https://bit.ly/2XLsc0k



●亞洲股市：日股假後復市，中段挫逾百點。https://bit.ly/2XH9jM5



●港元拆息︰1個月期再降至1.84厘，呈八連跌。



●人民幣中間價為6.8710，較上日開市價下調33點子，呈兩連跌。



●人行逆回購1,600億元人民幣。



●人行外匯佔款6月底跌至21.2萬億元人民幣。



●內地第2季金融業GDP按年增7.6%。



●阿里巴巴股東會通過將股份一拆八。



●Fb暫停發行虛擬貨幣Libra，待監管問題解決。https://bit.ly/2XZNB5l



●澳洲央行會議紀要：若有必要將再減息。



●IMF：下調新加坡今年經濟增長預測至2%。



●日韓貿易戰持續！日經濟大臣指難快速重啟談判。



●歐洲成本較低！IKEA年底前關閉在美唯一工廠。



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