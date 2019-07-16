人行潘功勝：推動金融市場開放　增離岸人幣產品

中國人民銀行副行長潘功勝在內媒撰文指出，當前國際經濟金融格局出現重大變化，全球貿易摩擦頻發及民粹主義抬頭，部分國家和地區開始注重使用本幣進行跨境結算，令人民幣國際化面臨新的契機。同時，人民幣國際化亦面臨新挑戰，由初期的快速發展階段進入常態化，進一步深化推動需要相關金融改革的共同推進，需要各方面通力配合。



他提出多個觀點推動人民幣國際化進程，首先要堅持市場驅動，擴大人民幣跨境支付結算，推動貿易和投資領域人民幣跨境使用，並逐步消除限制人民幣使用的障礙，提高人民幣清算效率。拓展人民幣的國際貨幣功能，逐步擴大人民幣在跨境投資、金融市場交易和儲備中的使用。



此外，繼續推動國內金融市場開放，進一步便利境外投資者使用人民幣投資境內債券和股票，支持將境內金融市場產品納入主流國際指數，促進人民幣在資本項下的使用。豐富外匯市場參與者類型及風險對沖產品和工具，推動非儲備貨幣區域交易發展，建立健全開放的、有競爭力的外匯市場。進一步吸引境外央行類機構增配人民幣資產，穩步提升人民幣儲備貨幣功能。



為推動國際化進程，他表示，需要加強各方面協調，包括令稅收、會計、評級等製度與國際接軌，形成推動人民幣國際使用的政策合力。



潘又認為，需要增加及豐富離岸市場人民幣金融產品，提供必要的流動性支持，提高人民幣自由使用的程度，加強離岸與在岸市場良性互動；亦要宏觀審慎管理，加強對跨境資金流動的監測、分析和預警，防範跨境資金流動風險。



另外，據外電引述花旗銀行經濟學家余向榮分析，人民幣下半年的走勢將取決於中美談判進展和中國的政策應對，預計近期人民幣將在目前的區間內波動，跌穿6.9兌每美元可能性減少。



法巴資產管理分析認為，由於債券市場下半年將有大規模資金流入，有助支撐人民幣年底升至6.65水平。



人民幣周二(16日)早市於6.86至6.88區間波動，在岸人民幣(CNY)最新報6.8742，離岸人民幣(CNH)報6.8739。



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