【高盛推介】騰訊靠穩　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊走勢繼續向好，周二(16日)早市高見364.6港元，最新仍升0.5%，報362.8元。



資金流向方面，近日資金傾向流入騰訊認沽證，以過去5個交易日計有約1,100萬元流入，是同期第二大資金流入的個股相關資產，而騰訊認購證則有約1,100萬元流走。



輪證選擇中，現時市場上成交活躍的騰訊認購證行使價於375至378元之間，提供約11至13倍實際槓桿，投資者如看好騰訊，可留意這個行使價區域中槓桿最高騰訊購(19164)，提供超過13倍實際槓桿；高槓桿價外選擇可留意騰訊購(18502)。



騰訊購(19164)行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿13.4倍，行使價360至390元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



騰訊購(18502)行使價401.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿15.6倍，行使價360至408元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



相反，投資者如看淡騰訊，可留意中期輕微價外證中槓桿最高的騰訊沽(14835)，以及騰訊沽(17724)。



騰訊沽(14835)行使價349.80元，2019年9月26日到期，實際槓桿11.4倍，行使價335至360元之間、2個月期以上產品中槓桿最高



騰訊沽(17724)行使價355.68元，2019年9月18日到期，實際槓桿11.2倍，行使價335至360元之間、2個月期以上產品中槓桿次高。



牛熊證選擇方面，投資者如看好可留意市場上最高槓桿的騰訊牛(50984)，熊證則可留意低街貨騰訊熊(59822)。



騰訊牛(50984)收回價350.99元，行使價348.49元，換股比率100，槓桿比率20.6倍，新上市、市場上最高槓桿的騰訊牛證。



騰訊熊(59822)收回價374.88元，行使價377.38元，換股比率100，槓桿比率22.7倍，低街貨。



高盛騰訊認股證及牛熊證條款：



騰訊購(19164)行使價377.08元，到期日2019年9月23日，實際槓桿13.4倍。



騰訊購(18502)行使價401.08元，到期日2019年9月23日，實際槓桿15.6倍。



騰訊沽(14835)行使價349.8元，到期日2019年9月26日，實際槓桿11.4倍。



騰訊沽(17724)行使價355.68元，到期日2019年9月18日，實際槓桿11.2倍。



騰訊牛(50984)收回價350.99元，行使價348.49元，槓桿比率20.6倍。



騰訊熊(59822)收回價374.88元，行使價377.38元，槓桿比率22.7倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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