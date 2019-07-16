東旭苑未補價售900萬　創全港未補價市場新高！

據房委會資料，7月份公屋及居屋未補價第二市場暫錄16宗成交，較6月同期多7宗，升幅約77.8%。其中筲箕灣居屋東旭苑中層單位，實用面積650方呎，本月售900萬港元，全港第二市場成交價首達9球，呎價13,846元同創歷來新高。



據了解，同屋苑高層戶去年5月售893萬元，為對上成交金額最高紀錄。



市場消息透露，是次樓王為A座中高層三房戶，曾叫價908萬元放售，放盤約兩個月，終以高價售出。



相反，同區居屋愛蝶灣低層戶，實用面積592方呎，僅售195萬元，亦屬項目近年新低，呎價3,294元。



至於6月份第二市場共錄約140宗成交，按月少87宗，跌幅38.3%。



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