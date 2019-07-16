樓價UPDATES：鰂魚涌益發大廈特色戶減價即獲承接

港島樓有價有市，鰂魚涌益發大廈特色戶減價25萬港元，以465萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌益發大廈頂層連天台特色戶，兩房間隔，望樓景，叫價490萬元，最終願減價5%，以465萬元易手，實用面積358方呎，呎價12,989元。



●鰂魚涌柏蕙苑康柏閣高層C室，實用面積約545方呎，兩房間隔，望山景，原業主叫價態度企硬，終以1,100萬元沽出，實用呎價約20,183元。



●天后海景軒極低層B室，實用面積約667方呎，三房連套房間隔，日前以1,230萬元易手，實用呎價約18,441元。



－－－－－－

九龍區



●將軍澳都會駅5座高層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，去年11月以900萬元放售，經議價後減價20萬元或約2.2%，終以880萬元交吉沽出，實用呎價約18,487元。



●將軍澳維景灣畔3座高層A室，實用面積708方呎，屬三房一套間隔，現有租約尚未屆滿，故無樓睇，但仍吸引換樓客承接，成交價約1,260萬元，較原叫價1,280萬元，減價20萬元，實用呎價17,797元。



●大角咀港灣豪庭本月暫錄3宗成交，包括9座低層A室，實用面積346方呎，兩房兩廳間隔，以670萬元易手，實用呎價19,364元，買家為外區客，考慮片刻即決定入市，作新居之用。



●長沙灣西九四小龍本月暫錄6宗成交，其中宇晴軒佔4宗，包括5座高層A室，實用面積464方呎，以860萬元沽出，實用呎價18,534元。



－－－－－－

新界區



●粉嶺綠悠軒3座中層E室，實用面積427方呎，兩房間隔，以590萬元易手，實用呎價13,817元。



●粉嶺逸峯3座中層F室，實用面積約325方呎，開放式間隔，以493萬元售，實用呎價約15,169元。



●沙田第一城暫1座中層B室，實用面積451方呎，三房間隔，以760萬元易手，實用呎價16,851元。



●元朗翹翠峰1座低層E室，實用面積822方呎，套三房連儲物房間隔，原叫價930萬元，減價30萬元，至900萬元沽出，實用呎價10,949元。



●屯門景峰豪庭1座高層F室，實用面積535方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，減價20萬元，至600萬元成交，實用呎價11,215元，買家為上車客。



●東涌東環本月錄得5宗，三房一套單位佔3宗，包括5A座高層C室，實用面積601方呎，望海景，以838萬元沽出，實用呎價13,943元。原業主於2015年初以695萬元一手買入，帳面獲利143萬元，升值20.6%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/