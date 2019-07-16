放水更大鑊！全球債務達246萬億美元　央行近技窮

外國傳媒報道，國際金融協會(IIF)發表最新全球債務監察報告顯示，今年第一季全球債務高達246萬億美元，按季大增3萬億美元，僅較2018年首季創下的紀錄新高248萬億美元稍低，但由於經濟增長放緩，使債務佔全球國內生產總值(GDP)比重衝上320%，反映央行放水受限制及金融市場風險擴大。



國際金融協會是全球最具影響力的金融業協會，總部設在美國華盛頓。其成員包括全球大型商業銀行、金融投資機構、資產管理公司、保險公司、主權財富基金、對沖基金等，共近500家來自70多個國家和地區。



IIF指出，在各類債務中，以企業債務最高，非金融機構企業債佔GDP達91%；其次是政府債佔GDP達87%，金融機構債佔GDP約81%，家庭債務佔GDP約60%。



按地區來看，美國債務總額升至歷史新高，已超過69萬億美元，債務增長速度已基本上與經濟增長速度持平。另外，芬蘭、加拿大，以及日本的債務增長速度也較快。



值得注意的是，新興經濟體債務，無論是總額或債務佔GDP比重都創下歷史新高。在過去20年中，發達國的公司債務增長速度基本上與GDP增速持平，但新興市場債務增長速度已超過GDP增速約50%，反映印銀紙谷經濟的效用減弱。今年3月，30個主要新興經濟體的債務佔GDP比重由去年同期的212.4%，飆升至216.4%，債務已觸及69.1萬億美元，主要自來中國。



根據統計，今年中國發債的數量佔所有新興市場42%，中國企業債務已達近21萬億美元，20年前僅5萬億美元。



就此，IIF警告，發債量龐大是因各國央行採取低利率政策，使發債成本降低，間接鼓勵各國承擔新債務，但帶來的風險是未來央行加息變得更困難，因世界很難支撐債務佔GDP比重達100%，更不用說320%了。

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