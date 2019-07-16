虛擬保險公司保泰：以30歲年齡層為主　七成人首次購醫保

由政府合力推動且可扣稅的自願醫保產品已推出逾3個月，虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)行政總裁顏耀輝稱，期內客戶以30歲年齡層為主，70%人為首次購買醫保產品，當中只有20%人於投保時，曾經聯絡過客戶服務員。



他指出，產品開賣至今，市民普通自行完成整個投保過程，位於牛頭角的客服中心目前有5至6人應付客戶查詢，包括電話及電郵查詢，認為客戶對投保前對保險產品已有一定理解。



保泰至今僅就少數保單作賠償，市民對「純網上」處理的投保及理賠程序難免會疑慮，聯合行政總裁陳鯤宇強調，由於自願醫保產品受政府監管，如保險公司未能完成理賠，政府有權除去公司牌照，公司亦設有「免登入網上索償服務」，以便親友協助投保人索償。



保泰新推自願醫保靈活計劃，增設22萬額外醫療保障賠償，包括各項基本及額外開支，而平均保費低於市場上的靈活計劃約23%，假設35歲非吸煙男性，每月保費為237港元，貴標準計劃近60%。



多間大型保險公司早前提透露，靈活計劃保費較貴，但保障範圍較廣，購買靈活計劃的客戶較多。陳相信，未來保泰的客戶亦會傾向選擇靈活計劃。



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