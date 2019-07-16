全球最強大戶：聯儲月底要減息0.5厘才夠震撼

外國傳媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)全球固定收益業務首席投資主管Rick Rieder認為，聯儲局7月底有足夠理由減息0.5厘。他的分析有別於市場預期的0.25厘。



聯邦基金利率期貨顯示，市場料當局7月底減息0.25厘的機會是74.5%，減息0.5厘的機會是25.5%。事實上，減息0.5厘的機會雖然仍低，但已日漸升溫。



Rieder表示，減息0.25厘已是大多數人的預期，如果聯儲局真的想有作為，就應該要考慮更積極行動。他解釋，當局減息的實際目的是要令金融市場感到震撼，如果當局真的想表明寬鬆立場，就應該減息0.5厘，向市場宣示他們做了需要做的事。



此外，他相信，聯儲局會再次啟動量化寬鬆(QE)，利率則可能會維持在2%左右一段很長時間。目前聯邦基金利率為2.25至2.5厘區間。



事實上，被譽為「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、今年4月預言道指會升穿27,000點的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)上周五(12日)也表示，主觀願望是聯儲局在7月30至31日的議息會議上宣布減息0.5厘，但明白這願望很難成真。他解釋，想減息0.5厘是因為要讓指標利率大幅低於10年期美國國債孳息率。



只有大幅減息，才有可能將3個月期債息相對10年期的「倒掛」消失。目前3個月期債息與10年期差不多。根據往績，若「倒掛」持續，經濟就會於未來數季內陷入衰退。他說：「這是最重要的因素，因我翻查過歷史表現，知道該債息倒掛是其中一個可靠的衰退指標。這是我擔心的。」

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