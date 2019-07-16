【市後重點睇】美匯重越97關　人幣守6.87水平

美匯指數重上97關，高見97.08；圓匯回落至108.09；歐元及英鎊偏軟，兌美元分別報1.1249及1.2477。港匯企7.8163。離岸人民幣報6.8780，在岸價報6.8777。金價續於1,413美元，布油企66.49美元，紐油報59.47美元。道指期貨跌9點。



●市後關注點

-20:30 美國6月零售銷售

-20:00 英國央行行長卡尼發表講話

-21:15 美國6月工業產出



●恒生指數全日升64點或0.23%，報28,619點；港鐵再創新高，收漲1.38%至55.2元。https://bit.ly/2JI8kBh

-異動板塊：零售股疲弱，佐丹奴卓悅齊破底。

-異動板塊：物管股續強，新城悅飆高一成。

-安樂工程股價一度再瀉近一成。

-6隻新股齊首掛！恒發光學為求搶靚，出動一副...



●A股快報：三大指數全線向下，健康概念股逆市炒高。https://bit.ly/2XLsc0k



●亞洲股市：日股收跌150點，油股受壓。https://bit.ly/2XH9jM5



●歐洲股市早段升跌不一，英國富時100指數升8點或0.12%；德國DAX指數升3點或0.03%；法國CAC指數跌2點或0.04%。



●【即市分析】

-港鐵股價迭創新高，如何部署？https://bit.ly/2YQmOp8

-市況淡靜，港交所估值有壓力...



●【股匯攻略】內地股市升勢難持續？https://bit.ly/30Ar5O4



●【大行報告】瑞銀續叫沽耐世特，下調目標價。https://bit.ly/2xQNrhW



●【名家貼士】李偉傑：滬杭甬收息有錢途。https://bit.ly/2XLAuFu



●續撐經濟！中國上半年公共預算支出增10%。



●發改委：製造業撤走的規模不大。



●人行潘功勝：推動金融市場開放，增離岸人幣產品。



●新股專輯：中滙集團擬擴充海外校區



●李小加：尊重百威亞太擱置上市的決定。

-李小加：會研究縮短散戶認購新股的資金鎖定期。https://bit.ly/2xKZVrp



●中梁控股：下半年增加買地，不會「賭政策」。



●阿里巴巴股東會通過將股份一拆八。



●上海商業銀行削人民幣定存利率。



●惠譽：料聯儲局今年僅減息1次。



●外國傳媒報道，國際金融協會(IIF)發表全球債務監察報告顯示，今年第一季全球債務高達246萬億美元，按季增3萬億美元，僅較2018年首季的紀錄新高248萬億美元稍低。



●東旭苑未補價售900萬，創全港未補價市場新高！https://bit.ly/30DTe6X



●新盤部署：

-大埔朗濤料周內開價及開放示範單位。

-【多圖】大埔朗濤示範單位首度曝光。https://bit.ly/2JzC4BG



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