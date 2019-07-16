又嚟一生最痛熊市？羅傑斯話搵到微小迹象　恐年底就殺到

外國傳媒報道，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)近日接受媒體專訪時重申，除了一向認為即將來臨的熊市是「一生最痛」之外，更提醒投資者要注意一些微小迹象，別忽略它，以避免重蹈2008年金融海嘯的覆轍。



他指出，在2008年金融海嘯前，早於2007年人人開香檳之際，冰島宣布破產，但沒有人關注，然後是愛爾蘭破產，當年數周後英國Northern Rock破產，也沒有很多人注視，最後終於輪到雷曼兄弟破產。換言之，每個人都知道有問題，而且早於1年多之前，卻選擇視而不見。



他想說的是，目前小迹象又到了！先是拉脫維亞崩潰了，阿根廷、委內瑞拉、土耳其，以及一些印度的銀行，目前正遭遇問題，印尼也開始有問題，但它們通通都不是焦點新聞，因為這些市場很細，在危機蔓延到大市場前，人們都不會注意。



因此，他透露，目前不會持有美股，因為任何一個股市在爆發危機前，都總有一小撮股票上漲，而且資金甚為集中，這似乎是美股目前每天都發生的事。



雖然他無法預測「一生最痛」的熊市何時來臨，但他懷疑是「今年底或明年」就會開始。他再次強調，可能是一生最糟的熊市。



對於貿易戰，他認為，中美都很聰明，估計雙方很快會達成協議，然後股市會瘋狂慶祝。不過，亢奮局面不會持久，因為下次美股或經濟出現問題時，美國總統特朗普將在亞洲引發更多貿易戰，除中國外，還有日本、南韓，都是美國針對的目標，因特朗普自以為貿易戰很好，他完全不了解歷史，認為自己比歷史更聰明。在這種情況下，未來將難免遇到更多貿易戰，這也是為何熊市將來臨的另一個原因。



至於買甚麼好呢？羅傑斯透露，目前持有黃金。



【貿戰未見緩和】

事實上，中美貿易戰未見緩和！特朗普周一(15日)表示，關稅成功讓中國經濟增長放緩，惹來內地官媒反駁，指中國經濟增速仍維持在合理區間，說明了中國經濟「扛得住且耗得起」。



官媒指出，即使貿易戰已影響1年多，中國經濟增長仍能維持6%以上。至於特朗普指數以千計公司遷出中國，官媒則指，隨着中國勞動成本上升，一直都有公司離開中國，但整體營商環境改善，將會有愈來愈多外資流入。



【全球債務增多】

除了貿易戰，全球債務龐大亦是熊市計時炸彈。國際金融協會(IIF)發表最新全球債務監察報告顯示，今年第一季全球債務高達246萬億美元，按季大增3萬億美元，僅較2018年首季創下的紀錄新高248萬億美元稍低，但由於經濟增長放緩，使債務佔全球國內生產總值(GDP)比重衝上320%，反映央行放水受限制及金融市場風險擴大。



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