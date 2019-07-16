【fb直播】港股唔上唔落玩幾耐？陳政深分析！

恒指周二(16日)又係上吓又落吓，全日波幅唔夠150點！成交亦未見突出，港股幾時先可破悶局？莫非要等到月尾美國議息完先有方向？股民「炒股唔炒市」先明智？



今日有唔少股份創新高，當中港鐵(00066)連升6日，仲追唔追？另外，內地豬價向上，加上憧憬行業第三季盈利可見改善，豬肉股見追捧！中糧肉食(01610)高見2.56元，不過萬洲國際(00288)就走勢反覆，行業前景要點睇？現價撈貨博唔博得過？



個股方面，亞洲水泥(00743)發盈喜；華晨中國(01114)考慮派發特別息，股價齊齊抽升，家陣仲追唔追得過？



另外，翰森製藥(03692)獲多間大行唱好及給予「買入」或「增持」評級！股價水位仲有幾多？



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