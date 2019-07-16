美聯料全年二手樓價升5%　挑戰5年新高

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，第二季二手樓市以「量升價回」，預計下半年在高位反覆及窄幅上落，樓價可望錄得3至5%升幅，較上半年表現略遜，估計全年可錄得約達4.55萬宗，按年仍有約5%升幅，有機會創岀5年新高。



而一手私樓買賣註冊量更創出自2004年首季後15年季度新高，儘管下半年仍受制於多項內外圍因素，但息口持續低企及剛需強勁，發展商積極推盤，料全年一手市場表現跑贏二手，註冊量將按年升約3成，勢創15年新高。



他又指，下半年有機會登場的全新盤供應將涉逾1.1萬伙，當中以啟德及何文田區佔最多，料逾2,300伙。若發展商推盤步伐持續，相信今年全年一手私樓註冊量將達2萬至2.1萬宗水平，屆時將會按年錄得約3成的增長，並創出15年新高。



該公司首席分析師劉嘉輝指出，物業市場供求不平衡情況持續，是支持樓市的重要因素。根據差餉物業估價署資料顯示，雖然私樓落成連續3年超越2萬伙，但2021至2023年的3年，平均每年落成私樓單位將降至不足18,000個，加上在未來5年私人住宅預期落成單位中，當中已預售的單位約20,900個，佔22%，亦因此未推出待售的單位實際上已減至7萬餘伙。



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