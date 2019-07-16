【頂級報告】特朗普難贏貿戰！因世界靠中國　多於中國靠全球

外國傳媒報道，全球著名管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)發表最新報告顯示，中國與全球其他國家的經濟關係正出現轉變，就是中國經濟正轉型至內需為主，而其他國家對中國的依賴程度則愈來愈高。



一般分析相信，亞洲國家的經濟因靠出口主導，故經濟會受美國加徵關稅影響甚深。不過，麥肯錫研究報告發現，自2015年1月至2018年12月期間的16個季度，中國經濟增長有11個季度是倚賴消費，貢獻率達60%，即中國正持續減少對貿易的依賴，以內需作主導。



實際上，中國經濟增長的動力已不再是貿易或投資，而是消費。官方數據顯示，2018年全年消費佔經濟增長貢獻率達76.2%，今年上半年也達60.1%，反映內需佔據着主導地位，不是外貿。換言之，美國總統特朗普的關稅政策未必有效，尤其是持久戰。



再者，麥肯錫針對中國與全球如何透過貿易、資本，以及科技產業鏈連結進行研究。結果發現中國消費者對內地經濟的支持漸趨重要，使內地製造商開始將產品轉向內銷，並逐步減少對外國消費者的銷售。報告指出，2017年，中國出口量僅為9%，遠低於2007年的17%。



此外，從各個經濟體與中國關係來看，麥肯錫指出，全球有3組國家特別倚賴中國。



1、亞洲經濟體：南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓，以及越南等國家。這些國家在全球供應鏈轉向區域化的過程上，與中國緊密連繫。



2、資源豐富的國家：澳洲、智利、哥斯達黎加、加納、南非等。它們的經濟高度倚賴出口原材料至中國。



3、新興市場國家：埃及、巴基斯坦等。它們高度倚賴中國的投資。



麥肯錫指出，上述多國都容易受中國與世界局勢變化的影響，而中國對它們來說是重要的。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/