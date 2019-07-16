全球經貿戰：中方嚴斥特朗普言論「完全是誤導」

內地傳媒報道，美國總統特朗普周一(15日)於社交媒體Twitter帳戶留言，指貿易戰導致數以千計企業離開中國，並影響經濟，這是中國想與美國達成協議的原因。就此，中國外交部發言人耿爽周二(16日)表示，特朗普的說法「完全是誤導」。



耿爽指出，在全球經濟增長趨緩、外部不確定性增加的情況下，中國上半年經濟增長達6.3%，是個不錯的成績，在世界主要經濟體中，也是領先的，美方的說法「完全是誤導」。



他稱，中國本來可以採取刺激措施，獲得更高的經濟增長，「但我們沒有這樣做，我們致力於實現經濟的高品質發展，推動經濟結構調整、產業轉型升級。」



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