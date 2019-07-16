全球經貿戰：中方談判團隊加入「鷹派」　年內難達協議

外國傳媒報道，雖然中美正準備恢復「面對面」貿易談判，但今次談判有不同之處，就是中國商務部長鍾山加入了中方的談判團隊，有媒體形容他是對美「強硬派」，即俗稱「鷹派」。從他周一(15日)的發言來看，中國不急於達成貿易協議，而且有可能拖至2020年美國總統大選結束之後。



他稱，美方應負起全球經濟增長減速及貿易衝突的全部責任。有分析認為，鍾山加入談判顯示中方認為談判變得更艱難，決定納入更多貿易專家。數天前，鍾山與中國國務院副總理劉鶴共同與美方官員通話。



鍾山接受內地官媒訪問時指出，要努力提前成為經貿強國的目標，以及「6+1重點工作」，包括大力推進一帶一路、增進內需消費、加速自貿區發展等；「+1」指的就是「做好中美經貿摩擦應對，發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益」。



美國智庫戰略與國際研究中心中國問題專家Scott Kennedy表示，鍾山談判地位上升，意味着大家不要太期待中美會迅速達成穩定關係。



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