【北水追蹤】港交所騰訊捱沽　買安踏中生製藥

恒生指數全日窄幅上落，收市報28,619點，升64點，連升5日，主板全日成交655億港元。港股通成交額約63.75億元，佔主板成交約9.7%，北水淨流入金額為9.67億元人民幣，連續第45個交易日錄得淨流入。



北水沽售香港交易所(00388)，其港股通錄約1億元淨流出；騰訊控股(00700)、融創中國(01918)及中國建材(03323)亦錄得顯著淨流出，金額分別約6,040萬、2,821萬及4,658萬元。



安踏體育(02020)錄1.38億元淨流入；醫藥及內險股連日獲青睞，中國生物製藥(01177)之港股通錄1.15億元淨流入；中國太保(02601)港股通錄約7,296萬元淨流入，中國財險(02328)淨流入約5,932萬元。

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