畢業生注意！5大搵工秘笈你要知

「職場新鮮人」搵工潮殺到，每年香港有約2萬名學士學位畢業生準備踏入「社會大學」，自問未有足夠準備的應屆畢業生就要留意，《東網》整合專業招聘顧問公司Robert Half提供的5大實用秘訣，助你創造更多就業機會！



●臨時工作或會帶來機遇

雖然不少人擔心「臨時工」無前景、無福利，但可以幫助求職者加入就業市場，並學習新的技能和經驗，建立自己的專業人際網絡，了解到自己屬意到哪一類公司長遠工作，當公司出現空缺時，表現出色的臨時員工或會獲僱主提供長期職位。



●「軟技能」十分重要

情緒智商為企業員工能力的重要一環，包括溝通和談判技巧、團隊合作、創意解難和適應能力等軟技能，均會影響企業的策略性決定。雖然畢業生缺乏專業經驗，但可透過實習、義工、臨時或兼職工作來增強「軟技能」，抱着「終身學習」的心態工作。



●學習市場需要的技能

根據Robert Half分析顯示，不論財務和會計行業都轉型數碼化，精通Microsoft Dynamics 365、SAP/Oracle和CA/CPA等各個範疇的財務和會計專業人士特別有優勢。



在金融服務領域，最炙手可熱的技能包括IFRS 17、基金會計和監管報告。至於資訊科技行業，熟悉Java、C#和C++等的畢業生具有優勢。



●考慮專業進修

持續進修基金可為有意繼續進修和接受培訓的成年人提供津貼，協助職場新人學習市場所需範疇技能。而僱主可為員工提供技術技能和軟技能的培訓，不僅有利於畢業生發展事業，亦可鼓勵這些人才繼續留在公司效力。



●「一生只有一份工」觀念已經過時

雖然不斷轉工予人不太良好的印象，但許多僱主態度已經對此變得正面，認為經常轉換工作的人士懂得廣泛和多元化的技能，有助加快事業發展。年輕人若覺得現有的工作環境未如理想，不要害怕尋找新的機會。不過，花時間投入一個崗位可展示對僱主的忠誠，或許在日後可獲得升職加薪等回報。



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