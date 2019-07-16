理財Campus：整合MPF帳戶　化繁為「揀」

強積金整體帳戶持續上升，於今年3月底增至982萬個，以同期284萬個計劃成員計，即平均每人有3.45個強積金帳戶。帳戶太多會增加管理的難度，不如由淺入深，探討如何簡易整合、並精明揀選合適的強積金計劃，為退休資本增值。



●每次轉工自動累積

不論是全職或兼職打工仔，又或是自僱人士，都需要參加強積金計劃。當大家轉工後，如果沒有處理好上一份工作的強積金，帳戶數目就會繼續累積。如果轉過十份工，隨時有十個強積金帳戶。帳戶愈多，會收到愈多由不同強積金受託人寄來的信件，令大家更難管理不同帳戶的投資，最終甚或自己有幾多個強積金帳戶也會忘記。



●找個人帳戶及號碼

因此，為了省卻管理煩惱，大家可把多個強積金帳戶整合至一個。然而，整合的前提，是要先找回自己有多少個強積金帳戶，以及其帳戶號碼。尋找方法可以是查閱強積金受託人寄給你的信件，然後向受託人查詢帳戶情況。



如果之前因地址變更而收不到受託人的信件，亦不知道自己有哪些強積金帳戶，可以到積金局網站（www.mpfa.org.hk），在「資源中心」＞「表格」＞「強積金計劃」＞「查閱個人帳戶資料」中，下載「個人帳戶資料查詢表格（計劃成員）」。



填妥表格後可親身前往位於葵涌、上環或觀塘的積金局辦事處查詢，又或可連同身份證明文件副本郵遞或傳真至積金局在上環的客戶服務處，該局會作書面回覆。



大家要注意，積金局的回覆只包括你在哪些受託人有強積金帳戶，但其他詳細資料如帳戶號碼、選擇的強積金基金、帳戶結餘等不會提供，若想知道這些資料，大家仍需自行向有關強積金受託人查詢。



●選受託人前宜比較

選定一個你心儀的強積金受託人和計劃，以便把你的強積金帳戶整合至其下。截至今年首季，香港有15個核准強積金受託人、32個註冊計劃及476隻核准成分基金。對於不諳投資的打工仔，或有感花多眼亂。



在選擇合適的受託人及計劃時，要考慮多項因素，強積金基金表現以外，受託人的服務、收費，以至個人因素等也不應忽略。另要注意，整合帳戶涉及基金買賣和累算權益轉移，過程中一般會出現一至兩周的投資空檔，屆時累算權益不會投資任何基金，但期間基金價格仍會波動升跌，之後重新買入基金時有機會出現高賣低買或低賣高買。



現時積金局網站上設有「受託人服務比較平台」和「強積金基金平台」，讓大家可檢視不同受託人的服務水平、基金表現收費，助大家作出符合自己需要的決定。



●轉移需時兩至三周

選定受託人和強積金計劃後，可到積金局網站上，在「資源中心」＞「表格」＞「強積金計劃」＞「整合個人帳戶」中，下載「計劃成員整合個人帳戶申請表」。



大家填寫時要注意該表格上的簽名，與受託人的簽名紀錄相符。如果不確定有關簽名，可事先向受託人查詢簽名式樣。表格填妥後，交給你所選定的受託人，便可一次過把多個個人帳戶整合為一。



一般而言，大家可在兩至三周後收到原有受託人的「轉移結算書」，以及新受託人的「轉移確認書」，此時整合個人帳戶程序大功告成。



●貨比三家 表現勝收費

安柏環球投資部總監梁偉民表示，在揀選強積金計劃或基金時，部分計劃成員會着眼於基金收費。的確，基金收費會長時間蠶食投資回報，但最平未必等於最好。如果一隻高收費基金表現較佳，亦有可能抵銷收費，而因基金表現已反映了收費，所以直接比較基金表現已經可以。



他續指，大家要留意強積金計劃提供多少隻基金選擇，更重要是基金的資產類別是否夠全面，理由是強積金是較長時期的投資，即使某個市場近年表現很好，但數年後誰也不擔保情況會持續。



另外，即使有一隻基金可長期跑贏同儕，但亦不代表該市場可長期向好，所以挑選有足夠選擇去轉換其他類型基金的計劃相對理想。



至於受託人服務方面，他認為視乎計劃成員需要。強積金受託人在計劃推行初期的服務差距較大，但隨着市場愈趨成熟，差距亦縮小。再者，受託人提供的額外服務，一般計劃成員使用的機會不高，故此，除非某一間服務特別差，否則比較時還是集中基金表現和選擇上較好。



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