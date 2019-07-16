日韓貿戰未緩和！專家：雙輸　為世界經濟添亂

外國傳媒報道，星展銀行首席經濟師Taimur Baig表示，日本及南韓的貿易衝突是「雙輸局面」，尤其是正值美國發動全球貿易戰之際。



他指出，日韓衝突對全球經濟是「擾亂及沒有幫助」，目前世界已面對由美國發動的貿易戰了。日韓兩國的公司花了多年時間建立「錯綜複雜」的供應鏈，是「很難走回頭路」。因此，目前的日韓貿易戰根本幫不到任何人，是雙輸。



美國韓國經濟研究所(KEI)高級主任Troy Stangarone認同上述說法，日韓爭端是會打亂科技供應鏈，如果南韓製造商因日本的制裁而被迫減產，半導體價格就會上升，涉及的智能手機等成本或會轉嫁消費者。



至於中國能否漁人得利，Baig對此不甚樂觀，因日本在科技原材料上擁有競爭優勢，短時間內是不能再投資供應鏈，要改變它不是容易的事。

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