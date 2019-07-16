優品360夥微信設智慧手信店　首先落戶尖東

零食零售商優品360(02360)與第三方支付平台微信支付合作，喺尖東分店開設智慧手信店，仲推出兩個功能，分別係「自助購物」同「送禮卡」，大搞智慧零售！



優品360行政總裁許志群透露，有關項目資本開支約40萬元，雖然技術上可覆蓋至全線分店，但目前先以尖東店為試點，日後視乎服務穩定程度、顧客歡迎程度等因素，再逐步擴展至其他分店。



至於有冇時間目標？佢就話好難講，不過對提升顧客體驗嘅服務，都會做嘅！



咁引入咗微信，係咪就唔收支付寶？許志群反問「點解唔收？收Visa都可以收Master啦！」，強調有關合作係方便顧客，等消費者多個選擇，仲可以慳返排隊時間，而公司亦可以減少人手安排！



他仲透露，公司目標於未來3年，喺香港開多70間分店，今年就想開28間，目標喺民生區及遊客區。租金方面，佢就未見會有大上大跌嘅迹象，預料會平穩發展，而人均消費約89元。



公司早前公布全年業績，並宣派股息每股6仙，被問到會唔會增加派息，以助股價發展。他相信，派息不錯，而股價屬於市場行為，公司只能透過做好業務，為股東帶來更好回報。

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