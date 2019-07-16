全球經貿戰：人民銀行指人民幣國際化出現新契機

外國傳媒報道，中國人民銀行副行長潘功勝於《中國金融》撰文指出，貿易爭端和民粹主義，使目前國際經濟金融格局發生重大變化，部分國家和地區開始注重使用本幣進行跨境結算，令人民幣國際化面臨新契機，也面臨新挑戰，由初期的快速發展階段，進入常態化。



他指出，中國經濟已從高速發展階段轉向「高品質」發展階段，由外需導向轉為內需驅動，人民幣國際化是改革開放的部分，擁有巨大發展潛力，有助金融資源的合理、高效配置，未來人民銀行將積極、穩妥地推進人民幣國際化進程，並做好風險防範，逐步擴大人民幣在跨境投資、金融市場交易和儲備方面的使用。



他強調，會讓境外投資者使用人民幣投資境內債券、股票，變得更方便，並支援境內金融市場產品納入主流國際指數，促進人民幣在資本項下的使用。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/