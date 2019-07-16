救市代價！中國總債務佔GDP比重增至303%

外國傳媒報道，中國為了刺激經濟增長，已令債務大幅飆升。根據國際金融協會(IIF)發表最新全球債務監察報告顯示，目前全中國企業債、家庭債，以及政府債加起來的總債務佔國內生產總值(GDP)比重超過303%，更佔全球總債務約15%。相比之下，2018年首季上述比重約297%。



按國際標準，債務佔GDP約130%已是警戒線。有分析指出，中國受到貿易戰衝擊，需要透過加大發債來刺激經濟增長，若以名義GDP(即未調整通脹)計，中國經濟增長約8%，伴隨着整體融資增長約11%，反映經濟增長未追及債務增速，令債務佔GDP比重上升。若以實際GDP(已調整通脹)計，今年第2季經濟增長6.2%。



國際金融協會是全球最具影響力的金融業協會，總部設在美國華盛頓。其成員包括全球大型商業銀行、金融投資機構、資產管理公司、保險公司、主權財富基金、對沖基金等，共近500家來自70多個國家和地區。



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