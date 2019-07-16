摩根大通：今年樓價睇升一成　吼防守性高地產股

摩根大通發表研究報告，預期香港未來住宅供應依然短缺，料今年全年整體樓價將維持一成升幅。



該行指出，目前香港政治局面及社會環境不穩定，6月份出現數次大型示威，隨後亦出現個別地區示威，相信情況將令政府延遲落實經濟政策，如「明日大嶼」填海計劃及公私營合作新模式增房屋供應等重大土地措施。在上述情況下，該行料樓市泡沫繼續膨漲，而有意置業人士將預計房屋供應將繼續維持短缺。



報告又指出，目前本港資金流維持穩定，但社會環境不穩只終只會導致市場對本港經濟信心減退。



該行建議，可選擇買入防守性較高的新世界發展(00017)及會德豐地產(00020)，主要由於直至今年底，該類發展商將有多項中價住宅項目推出。



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