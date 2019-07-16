歐美貿戰恐夏季開打！傳世貿或准美對歐徵關稅
2019年07月16日 19:04
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(Getty Images圖片)
外國傳媒引述兩名歐洲政府官員表示，歐美正就過去14年非法飛機補貼惹起爭端，歐洲預計，世界貿易組織(WTO)將同意美國對50億至70億美元的歐盟產品加徵關稅。
美國政府正等待世貿就歐洲違法對空中巴士提供補貼，而造成的損害作出最終決定，之後將會立即加徵關稅。據悉，世貿最快今年夏季有裁決。
除了直升機和飛機零件外，美國關稅可能涉及奶酪、橄欖、意大利麵，以及部分種類的威士忌等。歐盟早前亦已公布，擬對美國商品加徵關稅，規模120億美元的報復清單。
美國貿易代表辦公室之前估計，歐盟對空中巴士的補貼每年給美國造成大約110億美元的經濟損失。
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