摩通及高盛業績勝預期　道指期貨倒升

繼摩根大通後，另一隻道指成分股高盛業績亦勝預期，帶動道指期貨由跌變升，目前漲21點。港股夜期亦受惠，現報28,626點，倒升4點，高水6點。



高盛公布，今年第2季每股盈利5.81美元，好過市場預期4.89美元；收入94.6億美元，亦好過市場預期88.3億美元。



【19:16】外國傳媒報道，美國企業業績期由周一(15日)起開始，花旗率先報喜，目前同業、作為道指成分股之一的摩根大通也報捷。



摩根大通公布，受惠於稅務因素，今次第2季盈利96.5億美元，按年增加16%，每股盈利2.82美元，好過市場預期2.5美元；收入達295.7億美元，按年增長4%，亦好過市場預期289億美元。



業績公布後，股價「見光死」，在美股開市前延長交易時段跌1.5%，惟未見對道指期貨有太大拖累，目前跌5點，與摩通業績公布前差不多。



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